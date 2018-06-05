It’in devam filmi It: Chapter 2 ile ilgili çalışmalar sürerken ilk filmde Pennywise’ı canlandıran Bill Skarsgard açıklamalarla heyecanı arttırdı. Stephen King’in ikinci kitabından uyarlanacak ikinci bölüm, Losers’ Club’ın yıllar sonra Derry, Maine’e geri dönüp Pennywise ile yeniden karşılaşmasını anlatacak.

“Çok farklı bir deneyim olacak. Benim karakterim aynı şekilde duruyor ancak bu sefer çocuklar yerine genç ve yetenekli aktörlerle karşı karşıya oynayacağım. Giderek hızlanıyoruz Pennywise karakterinin içine yine girmeye başladım. Temmuz’da çekimler başlayacak”

“Andy Muschietti ile iyi anlaşıyoruz. Yönetmen-oyuncu değil, iki iyi dost gibiyiz. İlk bölümün çekimlerinde çok eğlenmiş ve yeni şeyler öğrenmiştim. İkinci bölümde karşıma neler çıkacağını merakla bekliyorum.

It Chapter 2, 6 Eylül 2019’da gösterime girecek.