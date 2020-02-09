Oscar Ödül Törenlerini 9 kez sunan ve haklı olarak son dönemlerin en iyi ödül sunucularından biri olan Billy Crystal, iki yıldır sunucusuz yapılan ödüllerin tatsız olduğunu kendine has sözlerle dile getirdi:

“Tanık olmadan görülen mahkemelere benziyor. Daha kısa ve hızlı bitiyor ama istediğin sonucu alamıyorsun! Orada sahnede birilerinin olmaması, seyircinin bakış açısının yansımasını da engelliyor.”

İlk oscarını 1990 yılında sunan 71 yaşındaki aktör, kendi deneyimlerini de paylaştı:

“Orada sahnede olmayı seviyordum. Akademi’nin bana yıllarca güvenmesi de ayrıca bir onurdu. Artık o görev için çok yaşlıyım ama birlerini bulmalılar.”