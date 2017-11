John Paul Getty milyoner birisiydi. Petrolle zenginleşen Getty’nin kendisiyle aynı adı taşıyan genç torunu 10 Temmuz 1973’te Roma’da kaçırılınca Getty kendisinden istenen fidyeyi vermek istemez. Peki Getty fidyeyi -17 milyon dolar- neden vermek istememişti? Adamın 14 torunu vardı, dolayısıyla kaçırılan torunu için fidyeyi verirse diğer torunları için de vermek zorunda kalabileceğini düşünerek fidyeyi vermeyi reddetti. Bir gün torunun kulağı kendisine gönderilince fidyeyi ödemek zorunda kaldı, ama 17 milyon dolar değil, pazarlık yaparak 2 milyon dolar ödedi.

Bu olay aynı anda bir filme ve bir diziye uyarlandı. İki İngiliz yönetmen, Danny Boyle’la Ridley Scott bu konuya odaklanan yapımlarının çekimlerine aynı zamanda başlamışlardı. Boyle, Trust adını verdiği dizisini (üç bölümünü) FX için çekti. Fox stüdyosunun prestijli diziler üreten kanalı olan FX bu diziyi ocakta yayınlayacak. Milyoner Getty’i usta aktör Donald Sutherland, gelinini Hilary Swank, torununu Harris Dickinson, kaçırılmayı araştıran Fletcher Chace’i ise Brendan Fraser oynadılar. FX’in dizisi sorunsuz bir şekilde çekilip yayına hazır hale getirildi. Dizinin ilk teaserı da bugün yayınlandı.

Fakat Scott’ın filmi All the Money in the World, Trust kadar şanslı (?) olamadı. Getty’i tonla makyaj altında oynayan ve kendisi için Oscar kampanyasına girişilen Kevin Spacey’nin tacizci olduğu ortaya çıkınca Scott çılgınca bir karar alıp Spacey’nin sahnelerini çöpe attı, rolü Christopher Plummer’a teslim edip 10 gün sürecek, 10 milyon dolara mal olacak çekimlere başladı. Scott filmi 22 aralığa yetiştirmeye çalışıyor. Scott’ın bu denli acele etmesinin nedeniyse Getty gündemini FX’e ve Trust‘a kaptırmak istememesi. Getty’nin gelini Gail Harris’i Michelle Williams’ın, kaçırılan torunu Charlie Plummer’ın, Chase’i Mark Wahlberg’in, torunu kaçıran kişiyi Fransız aktör Romain Duris’nin oynadıklarını belirteyim. Arka arkaya pek çok büyük bütçeli film yapabilen Scott bakalım kısa sürede Spacey’li tüm sahneleri çekip filmi vizyon tarihine yetiştirebilecek mi.

Trust’ın İlk Teaserı

All the Money in the World’ün Kevin Spacey’li Fragmanı