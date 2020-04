Neredeyse tüm dünya karantinada ve uzmanlar, bugünlerde iyi hissetmenin püf noktalarından birinin “rutin oluşturma” olduğu konusunda birleşiyor. İzlenecek içerik açısından benim rutin listemin başında The Tonight Show: At Home Edition var.

The Tonight Show: At Home Edition’da günün programını oluşturan videolar, tematik bölümler halinde her gün NBC’nin web sitesine ve YouTube’a yükleniyor. “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” YouTube sayfasına yüklenen bölümlerin İngilizce altyazı seçeneğinin bulunduğunu, üstelik bunun otomatik oluşturulan altyazılarla değil, konuşmanın gayet düzgün metne aktarıldığı bir şekilde yapıldığını da belirtmekte fayda var.

Favorim, Jimmy’nin gündeme dair monoloğunun da yer aldığı açılış bölümü. Çarşamba günlerinin spesiyali “Hashtags” listemde ikinci sırada. Haftanın kapanışındaki “Thank You Notes”, mini yarışmalar, challenge’lar epey keyifli… Konuklarla Zoom üzerinden yapılan sohbetleri ise, konuğun kim olduğuna bağlı olarak izliyor veya pas geçiyorum.

Tonight Show, başka pek çok televizyon programı gibi salgın döneminde eve taşındı. İlk bölüm 17 Mart Salı günü yayınlandı. Peki, o aşamaya nasıl gelindi? Özetleyeyim:

COVID-19’un ciddiyetinin anlaşılmaya başladığı ilk günlerden itibaren televizyon yetkilileri de olabilecekler ve alternatif senaryolar üzerine kafa yormaya giriştiler. Sonuçta sağlık hizmetleri, kurye, fırın, gıda gibi birinci derece önemli iş kollarından biri olmasa da, televizyon söz konusuysa “şov devam etmeli”ydi. Ama TV prodüktörlerinin elinde, küresel bir salgında neler yapılacağını anlatan bir kılavuz, bir prototip de yoktu. Kendilerine has yöntemler geliştirmek zorundaydılar.

The Tonight Show’un 13 Mart Cuma gecesi Rockefeller Center’daki NBC stüdyolarında çekilen son bölümü esnasında, program ekibi kaygılıydı. (Mehmet Öz de Türk usulü el yıkamayı o bölümde öğretmişti). Birkaç gündür stüdyodaki bölümler seyircisiz çekiliyordu. Fakat artık bunun da yeterli olmayacağı açıktı.

Jimmy Fallon’ın evden neler yapabileceğini anlatmak üzere çektiği basit ama eğlenceli deneme videosu, Pazartesi sabahı Gavin Purcell’e ulaştı. İlk bölüm, 17 Mart Salı günü yayınlandı. Jimmy’nin, kendisi de ünlü bir yapımcı olan eşi Nancy Juvonen, programın hem prodüktörlüğünü hem kameramanlığını üstlendi. 7 ve 6 yaşındaki kızları Winnie ve Frances, yaptıkları sevimli çizimlerle grafik hizmeti sağladılar, bir anlamda programın KJ operatörü oldular. Golden Retriever’ları Gary ise bir görev üstlenmese de programa renk kattı.

İlk günler YouTuber içeriği görünümünde olan program hızla gelişti. Aile içinde hazırlanan mütevazı bir program olmanın çok ötesine geçti. Fallon ailesinin malikane denebilecek epey devasa bir evde oturması ve “karantina yerine koza” diyebilme imkanına sahip olması da bu gelişim sürecini hızlandırdı.

Efsanevi yapımcıyı anmadan bitirmeyelim: Lorne Michaels’ın “At Home Edition” projesinin şekillenmesinde ne kadar katkısı var bilmiyorum ama onun parmağı olmadan NBC binasında kuş uçmayacağını düşünürsek, bu başarılı proje için başta Michaels ve Fallon olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürler…