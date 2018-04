2015’te Embrace of the Serpent ile Kolombiya’nın uyuşturucu ticareti tarihine bir bakış atan Ciro Guerra, yapımcı Cristina Gallego ile birlikte bu sefer Birds of Passage’da aynı konuya eğiliyor. Ülkenin dört bir yanına ulaşan uyuşturucu ticaretinin yerli Wayuu ailesinin hayatını nasıl etkilediğini gerçek bir öykünün uyarlamasında izleyeceğiz.

Ülkenin büyük kentlerinin aksine çok zor koşullarda, acımasız geleneklerle yaşayan ailenin uyuşturucu ticaretiyle gelen paranın hayatlarını nasıl değiştirdiğini izleyeceğiz. Fragman çok etkileyici görünüyor.