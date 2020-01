Warner Bros, Cathy Yan’ın yönettiği Birds of Prey’den ikinci ve geniş fragmanı yayınladı.

Bjork’ün ‘It’s Oh So Quiet”ı üzerine montajlanmış tanıtım Harley Quinn’in ağzından ana hikayeyi de anlatıyor ve çizgi romanı okumamış olanlar için açıklayıcı bir hal alıyor.

Ewan McGregor’ün Black Mask’ini de daha ayrıntılı görebiliyoruz.

Margot Robbie’nin Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead’in Huntress, Jurnee Smollett-Bell’in Black Canary, Ella Jay Basco’nun Cassandra Cain, Chris Messina’nın Victor Zsasz ve Rosie Perez’in Renee Montoya’yı canlandırdığı filmde Ali Wong, Robert Catrini, Steven Williams ve Derek Wilson da yan rollerde…

Christina Hodson’ın senaryosunu yazdığı film 7 Şubat’ta gösterime girecek.