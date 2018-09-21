Margot Robbie‘nin başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği Birds of Prey filminin oyuncu kadrosunun hazırlıklarına başlandı. Bugünkü haberlere göre pek çok aktrisle deneme çekimleri gerçekleştirilmiş. Warner Bros. gelecek hafta da farklı aktrislerle deneme çekimlerine devam edeceği için şimdilik filmin başrolleri belli değil ama iki-üç hafta içinde oyuncu kadrosunun duyurulması bekleniyor. Deneme çekimlerine katılan aktrisler ve rolleri şöyle (rollerle ilgili daha fazla bilgi için bakınız):

Huntress: Mary Elizabeth Winstead, Sofia Boutella, Christin Millioti, Margaret Qualley

Mary Elizabeth Winstead, Sofia Boutella, Christin Millioti, Margaret Qualley Dedektif Rene Montaya: Justina Machado, Roberta Colindrez

Justina Machado, Roberta Colindrez Black Canary: Gugu Mbatha-Raw, Janelle Monae, Jurnee Smollett-Bell

Filmin yardımcı karakterlerinden Cassandra Cain bu filmde 12 yaşında, Uzakdoğulu bir oyuncu tarafından oynanacak. Filmin kötüsü, Batman’in düşmanı Black Mask olacak. Batman ise DC’nin iki filmi Batman v Superman ve Justice League bekleneni veremediği için kendi solo filmi haricindeki DC filmlerinde gözükmeyecek. Christina Hodson‘ın kaleme aldığı filmi Cathy Yan yönetecek. Çekimlere Ocak 2019’da başlanacak, Birds of Prey 2020’de vizyona girecek.