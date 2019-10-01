izlenim Once Upon A Time In Hollywood: Tarantino’dan Masallar Yılın en çok beklenen filmi Once Upon A Time In Hollywood vizyona girdi. Büyük bir ilgi ile karşılaşacağı daha gösterime girmeden belli olan film Quentin Tarantino'nun dokuzuncu eseri......

seçki Disney+, D23’te İçeriklerini Tanıttı, Fragmanları Yayınladı Disney’in hayranlarınca her yıl heyecanla beklenen D23 etkinliği bu gece düzenlendi. Disney her yıl olduğu gibi bu etkinliğinde de sıradaki içeriklerini tanıttı ama bu kez D23’ün merkezinde Marvel Sinematik...

haber Gerwig, Baumbach ve Robbie, Barbie İçin Birarada Dünyada güzelliğe bir standart koyduğu için ağır eleştiriler alan ve satışları eskisine göre çok düşen plastik bebeğin öyküsü pek alışılmadık bir ekiple sinemaya uyarlanacak....