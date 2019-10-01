01 Ekim 2019
Margot Robbie’nin yeniden Harley Quinn olarak karşımıza çıkacağı Birds Of Prey’den ilk geniş fragman yayınlandı.
Cathy Yan’ın yönettiği Robbie’nin yanısıra Mary Elizabeth Winstead (Huntress), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Ewan McGregor (Black Mask), Chris Messina (Victor Zsasz) ve Rosie Perez’in (Renee Montoya) rol aldığı filmde yan rollerde de Ali Wong, Robert Catrini, Steven Williams ve Derek Wilson’ı izleyeceğiz.
Senaryo Christina Hodson’ın, film 2020 şubatında gösterimde olacak.
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