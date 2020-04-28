Los Angeles’a taşınan bir genç kadının, gece hayatına dahil olmaya çalışırken, kendini feminist bir vampir çetesi içinde bulmasını konu alan Bit, yılın ilginç yapımlarından biri olacak gibi…

Brad Michael Elmore’un yönetmenliğini yaptığı filmde Nicole Maines, Diana Hopper, James Paxton, Zolee Griggs, Friday Chamberlain, Char Diaz, Tiffany Milian, M.C. Gainey başrollerde… Farklı festivallerde gösterilen film özellikle erkek seyircilerden düşük notlar almıştı. Yakında şansını dijital platformlarda deneyecek.