İrlanda’nın 1800’lerin ortasında yaşadığı büyük kıtlık döneminde geçen Black 47, etkileyici oyuncu kadrosu ve sert öyküsü ile dikkat çekecek gibi… Berlin’de kötü eleştiriler almasına rağmen, türün meraklıları için etkileyici bir film gibi duruyor.

Yönetmen: Last Days in Dublin, The Halo Effect, Kisses, The Good Doctor ve Life’s a Breeze gibi filmlerinden tanıdığımız Lance Daly.

Oyuncular: James Frencheville, Hugo Weaving, Jim Broadbent, Stephen Rea, Freddie Fox, Barry Keoghan, Moe Dunford, Ciaran Grace ve Sarah Greene gibi Britanya menşeili filmlerinden tanıdığımız oyuncular resmi geçit yapacak.

Konu: İngiliz ordusunda yıllarca savaştıktan sonra evine dönen İrlanda asıllı bir askerin kıtlıkla ve yönetimin şiddetiyle karşılaştıktan sonra isyanını anlatıyor.

Gösterim: Berlin’de ve Dublin’de gösterilen film eylülde İngiltere’de gösterime çıkacak.