Dünya sinemasının en iyi ve etkili korku filmi yönetmenlerinden Dario Argento, yeni filmi Black Glasses’ta bir kez daha kızına rol verecek… Daha önce babasının Trauma, The Stendhal Syndrome, The Mother of Tears ve The Phantom of the Opera filmlerinde oynayan Asia Argento, babasının teklifini kabul etti.

Filmin konusu hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, Dario Argento’nun 5 yıldır senaryo üzerinde çalıştığı biliniyor.