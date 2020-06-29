29 Haziran 2020 86 görüntüleme
Beyonce 4 yıl önce Lemonade ile denediği konsept albüm/film çalışmasını Black Is King ile tekrarlıyor. A Film by Beyoncé imzasıyla yayınlanacak filmin çekimleri 2019’da tamamlanmış ve kurgusu 1 yıldır devam ediyordu.
The Lion King’den esinlenerek oluşturulan filmde siyahi kültürün izi sürülüyor. Filmin tanıtımında “The Lion King’den alınan derslerle kendi taçlarını arayan genç kral ve kraliçelere” cümlesi yer aldı.
Henüz hangi yönetmenlerin projede yer aldığı açıklanmazken, filmin galası 31 Temmuz’da Disney +’ta…
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