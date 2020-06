1994 tarihli çizgi film klasiği The Lion King'in bu sefer CGI kullanarak gerçeğe yakın görüntülerle yeniden çevrimi gelecek yıl vizyonda olacak....

A Star Is Born filmi beklenmedik bir başarı elde ediyor. Bradley Cooper‘ın senaristleri arasında yer aldığı, yönettiği ve başrolünü üstlendiği bu yeniden çevrim gittiği her yerden (Toronto, Venedik vs)...