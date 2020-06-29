bakınıztv The Lion King Yeniden Çevriminden Etkileyici Fragman 1994 tarihli çizgi film klasiği The Lion King'in bu sefer CGI kullanarak gerçeğe yakın görüntülerle yeniden çevrimi gelecek yıl vizyonda olacak....

haber Michel Gondry’den Bir Dizi, Bir Film, Bir de Beyonce’li Klip 2015’te vizyona girip pek gündemde kalmayan filmi Microbe and Gasoline‘den beri film çekmeyen Fransız yönetmen Michel Gondry yeni projelerini açıkladı. Haberin başlığında da belirttiğim gibi Gondry bir dizi, bir...