Spike Lee’nin sıradaki filmi açıklandı. Lee, Black Klansman adlı gerilim filmini yönetecek. Bu yıl Get Out filmiyle dikkatleri çekip stüdyoların takibine giren yönetmen Jordan Peele ve Blumhouse şirketinin sahibi Jason Blum bu filmin yapımcıları arasında yer alacaklar. Film, Ron Stallworth’un anılarını derlediği Black Klansman kitabından uyarlanacak, senaryoyu Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Lee ve Kevin Willmont birlikte kaleme alacaklar. Çekimlere yakında başlanacak.

Black Klansman, Coloradolu siyahi bir polis olan Stallworth’un 1978’de yerel bir gazetede yeni Klu Klux Klan üyeleri arayan bir reklamı görmesini, bu reklamdaki numarayı arayıp KKK’ye dahil olmasını, daha sonra KKK’nin yerel bölüm başkanı olmak için çabalamasını konu alıyor. Stallworth yüz yüze görüşmeler için beyaz bir arkadaşını göndermiş, böylelikle KKK hakkında detaylıca istihbarat toplayabilmişti. Stallworth’u Denzel Washington’ın oğlu John David Washington oynayacak.