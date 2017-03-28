Silence ve Hacksaw Ridge filmlerinden sonra setlere dönüp Breathe ve Under the Silver Lake filmlerinde oynayan Andrew Garfield yeni projesini belirledi. Aktör, Black Lion adı verilen biyografik filmde Carlos Mavroleon’ı oynayacak, filmin yapımcılığını da üstlenecek. Filmin yönetmeni belli olmadığından çekim tarihi bilinmiyor. Garfield’ın bu filmden önce başka bir filmde oynayıp oynamayacağı da şimdilik bilinmiyor. Peki kimdir Mavroleon? Yunan bir armatörün oğlu olarak dünyaya gelen Mavroleon, Harvard’ı yüksek dereceyle bitirmiş, Lady Diana’nın bir dönem sevgilisi olmuştu. Adından sıkça söz ettiren ve epey zengin olan Mavroleon Müslümanlarla tanışınca cihadist olmaya karar verip Afganistan dağlarının yolunu tutmuştu. Sovyetlerle savaşan, Afganistan’dan sonra Afrika’ya da yelken açan Mavroleon otel odasında aşırı doz uyuşturucudan ölü bulunmuştu. Mavroleon, kara aslan lakabıyla bilinir.