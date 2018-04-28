Black Mirror Beşinci Sezonunda Yine Bir 80’ler Bölümü Olacak

Bandersnatch isimli bölüm izleyiciyi 35 yıl öncesine döndürecek.
yazar: 28 Nisan 2018

Çekimleri devam eden Black Mirror Beşinci Sezonundan ilk fotoğraflar gelmeye başladı. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla Bandersnatch isimli bölüm, 80’lerde geçiyor. Lewis Carroll’’ın 1872 tarihli romanı Through the Looking-Glass’tan ismini alan bölümün fotoğraflarında 80’li yıllardan ayrıntılar göze çarpıyor.

Black Mirror’ın yaratıcısı Charlie Brooker, San Junipero’nun bir devam bölümü olup olmayacağı ile ilgili sorulara da “Yeniden o karakterlere dönmek zor olacaktır. Diğer bölümlerde Junipero’ya çok gönderme yapıyoruz, farkındayız ama geri dönüp aynı dosyayı açmamız pek olası değil.

Black Mirror’ın 80’leri işaret eden ve bol bol o dönemin dükkanlarının inşa edildiği set fotoğraflarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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yazar: Can Rende - Nis 26, 2018

yazar: bakınız - Nis 28, 2018

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