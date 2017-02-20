Üçüncü sezonuyla Netflix’e geçen distopik-kara komedi dizisi Black Mirror‘ın dördüncü sezonunun hazırlıklarına başlandı. Bugün gelen habere göre sezonun bir bölümünün yönetmenliği en son Triple 9 filmini çeken John Hillcoat’a teslim edildi. Söylentilere göre Hillcoat’ın yöneteceği bölümün adı Crocodile olacak ve merkezde iki kadın yer alacak, fakat henüz bölümlerin konuları açıklanmadı. Crocodile bölümünün başrolünü Andrea Riseborough üstlenecek. Dördüncü sezonunun yayın tarihi henüz bilinmiyor.