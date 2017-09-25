Normalde Hollywood’un yeniden çevrimleri bizleri heyecanlandırmıyor ancak film Blade Runner’ın devam filmi, Blade Runner 2049’a yönetmen koltuğunda da Dennis Villeneuve olunca dudak bükmemiz pek mümkün değil.

Yapımcılar sinemaseverlerin bu yakın ilgisini filmden geniş fragmanlar ve kamera arkası belgeselleriyle kamçılamaya devam ediyorlar.

Filmle ilgili paylaşacağımız ilk görüntüler, etkili haber sitelerinden Vice’ın sette yaptığı röportajlar ve bu röportajların çevresinde oluşturulan güzel bir belgesel…

İkinci görüntüler ise yine Vice’ın orijinal filmin ve yeni yapımın oyuncularının ilk filmle ilgili görüşlerini aktardığı belgesel…