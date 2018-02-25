Blade Runner 2049’da çekilen Los Angeles distopyasındaki mekanların bir kısmının aslında minyatür modeller olduğunu bilmeyenleriniz olabilir. Filmdeki Trash Mesa ve Wallace Tower mekanları, Yeni Zelandalı firma Weta Workshop tarafından yapıldı ve Alex Funke yönetmenliğinde kaydedildi. Her ne kadar modellere minyatür denilse de, boyutlarına baktığımızda minyatürün biraz daha fazlası olduğunu görebiliyoruz.

Alex Funke ölçekli bir minyatür seti içinde çalışmanın, herhangi bir şeyi çekmenin doğasında olan; gerçek yüzeyler ve gerçek ışıkla aydınlatma gibi tüm kusurlara sahip olduğunu dile getiriyor.

Los Angeles’ın üzerinde yükselen LAPD binası en yüksek detaylı, 1/48 ölçekte 37 yapıdan oluşan bir ortam ile çevrelendi. Her bina 1 hafta süreyle inşa, boya, grafiti gibi aşamalardan geçerek elde edildi. Wallace Kulesi ise 3.5 kilometre boyunda olabilmesi için 1/600 ölçekte tasarlandı.