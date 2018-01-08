Ridley Scott’ın Prometheus‘la dirilttiği Alien serisine 2017’de Alien: Covenant‘ı da dahil etti ama gişede beklenen hasılat elde edilemeyince normalde bu aylarda çekilmesi planlanan 3. film bir süreliğine rafa kaldırıldı. Scott 3. filmi çekmeyi çok istiyor, çekeceğini de söylüyordu ama asıl karar mercii olan Fox stüdyosundan resmi bir onay gelmiş değil. Bazı sitelerde Fox’ın bu prequel serisini iptal edip Neil Blomkamp’ın Alien 5‘iyle yola devam edileceği yazılsa da bunun bir gerçekliği bulunmuyor -Fox, Alien 5‘ı iptal etmişti-. Üstelik Blomkamp, Alien 5‘ı arkasında bırakmış durumda. Yönetmen 2017’de çektiği, Youtube’ta yayınladığı kısa filmlerini sırayla uzun metrajlıya çevirecek. Kısacası henüz Prometheus‘ın 3. filmi kesinleşmedi. Fox’ın sahibi olan Disney’in bu seriyle ilgili herhangi bir açıklaması da henüz yok. Öte yandan Scott da Fox’ın Disney’e satışından sonra serinin geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Yani Scott bile 3. filmin çekilip çekilmeyeceğini bilmiyor.

Gelelim Blade Runner 2049‘a. Scott’ın yapımcılığını üstlendiği bu film de gişede hüsrana uğramıştı. Scott buna rağmen 3. filmi yapmak istediğini, hatta 3. filmin hazırlık aşamasında olduğunu söylüyor. Lakin 3. filmin kâr etmemiş olması büyük bir sorun. Dolayısıyla Warner Bros.’un bunu göz ardı edip 3. filmi onaylaması zor gözüküyor. Daha önce Alien serisini de başka yönetmenlere (James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet) bırakan Scott’ın onaylanırsa 3. filmi çekip çekmeyeceği de bilinmiyor. Yönetmenin elinde pek çok proje var: The Cartel, onaylanırsa Alien 3, Battle of Britain. Sıradaki filmiyse Disney yapımı The Merlin Saga olabilir.