haber Ridley Scott: “Blade Runner 2049 Çok Uzun Bir Film” Bu aralar yeni filmi All the Money in the World‘ün tanıtımlarıyla meşgul olan Ridley Scott, Vulture’la röportaj yaptı ve pek çok konuda fikirlerini belirtti. Sektörde “hızlı yönetmen” şeklinde anılan...

haber Ridley Scott’ın Sıradaki Filmi The Cartel Yıllardır arayı açmadan büyük bütçeli filmler yapan Ridley Scott yeni filmi All the Money in the World‘ü tamamlamak üzere. Scott’ın bu filmi 22 aralıkta vizyona girecek. Bu filmden sonra...