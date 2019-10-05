Starz kanalı, 2018’in en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Blindspotting‘in devamı niteliğindeki spinoff dizi için hazırlıklara başladı.

Ülkemizde vizyon şansı bulamayan Carlos López Estrada filmi Blindspotting, filmin başrollerinde de yer alan Rafael Casal ve Daveed Diggs’in kaleminden çıkan akıcı senaryosuyla ırkçılık ve sınıf meselesine modern bir bakış açısı sunmuştu. Şartlı tahliyedeki Collin’in, hipster kültürünün kuşatması altında kalmış Oakland şehrindeki yaşamına ve en yakın arkadaşıyla git gide tansiyonu artan ilişkisine odaklanan filmden uyarlanacak dizinin senaryosunu Rafael Casal ve Daveed Diggs ikilisi kaleme alacak. İkili, aynı zamanda dizinin yapımcılığını da üstlenecek ancak dizinin başrollerinde yer almayacaklar.



Dizi, filmde de yer alan Ashley (Jasmine Cephas Jones) karakterini merkeze alacak. Eşi Miles (Rafael Casal)’ın aniden hapse girmesinin ardından oğluyla birlikte Miles’ın annesi ve üvey kız kardeşiyle aynı evde yaşamak zorunda kalan Ashley’in kaotik ve eğlenceli varoluşsal krizlerini ekrana getirecek dizinin her bölümü 30 dakika uzunluğunda olacak. Oakland şehrinde doğup büyüyen Rafael Casal ve Daveed Diggs, filmde olduğu gibi dizide de Oakland’ın farklı etnik kimliklerden ve kültürlerden oluşan sosyal yapısını hikayenin fonuna yerleştirecekler. İkilinin dizide oyuncu olarak yer alıp almayacağıyla alakalı bir açıklama yapılmadı.

