Another Earth ve and I Origins ile tanıdığımız ve beğendiğimiz yönetmen Mike Cahill bu sefer Bliss ile karşımızda. Başrollerinde Owen Wilson ve Salma Hayek’in yer aldığı romantik öğeler de taşıyan film, Amazon Prime ile ekranlara gelecek.

Hayek’i tüm dünyanın bir simülasyon olduğuna inanan ve sokakta yaşayan Isabel isimli bir kadın olarak izleyeceğimiz filmde, karakterimizin iddiası giderek gerçeğe dönüşmeye başlayacak. Film, 5 Şubat’ta Amazon Prime’da yayınlanacak.