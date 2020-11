Blood Brothers, 2016 tarihinde çıkan Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X’ten uyarlanacak. Johnny Smith ve Randy Roberts’ın ayrıntılı bir şekilde ele aldığı inişli çıkışlı dostluğun kitabı güçlü bir yapımcı kadrosuna sahip.

Luke Cage ve Roots’un yapımcısı Charles Murray ve NBA yıldızı Carmelo Anthony kitap üzerinde çalışmalara başladı. Murray, 8 bölümlük mini dizi olarak ele alınan projeyi şu sözlerle anlattı:

“Kitabı okuduğum ilk günden beri, iki efsanevi insanın hayatını anlatmaktan başka bir şey düşünmüyorum. Sadece kitapla sınırlı kalmayıp, ailelere de ulaşıp, onların da yön vereceği bir dizi yapmak amacındayız”