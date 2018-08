Şarkıcı RZA 2012 yapımı The Man with the Iron Fists filmiyle ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturmuştu. Russell Crowe‘lu bu filmi Iron Fist dizisinin bir bölümü, Love Beats Rhymes filmi ve bu yıl vizyona girecek Cut Throat City takip etti. Son filmi Cut Throat City‘i gösterime hazır hale getiren RZA sıradaki filmi Blood Brothers‘ın hazırlıklarına hemen başladı. Haberlere göre RZA çekimlere aralıkta başlayacak. MGM stüdyosu için çekilecek filmin oyuncu kadrosu henüz duyurulmadı. Başrol 2015’te Michael B. Jordan‘a teslim edilmişti. Jordan kasıma doğru Just Mercy adlı filmin çekimlerini tamamlayacağı için bu filmde rol alabilir, tabii rolü oynamaktan vazgeçmediyse.

Blood Brothers‘ın merkezinde iki dost vampir -Nick ve Tree- yer alıyor. Cengiz Han’la afyon içen, Michelangelo’nun stüdyosunda grup seks yapan bu ikilinin yüz yıla ulaşan dostluğu bitme noktasına gelir. Dostluğun bitme noktası geldiği zamandaysa filmin kıyamete takmış kötüsü insanlığı bitirmek amacıyla ortaya çıkar. Film, Nick ve Tree’nin kıyameti önleme çabalarını anlatacak.