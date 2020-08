Wong Kar Wai neredeyse on yıl boyunca senaryosu üzerinde çalıştığı Blossoms‘ın çekimlerine ilkbaharda başlamayı planlarken salgın patlak verince çekimleri ertelemek zorunda kalmıştı. Ama aradan geçen zaman zarfında Çin salgını kontrol altına alıp da çekimlere izin verince Wong da hızla çekimlere başladı, dev projesinden yeni bilgileri basınla paylaştı. Öncelikle projenin adı Blossoms Shanghai şeklinde değiştirilmiş. Bir dizi ve bir filmden oluşan bu projenin çekimlerinin 2021’in ilkbaharına kadar sürmesi bekleniyor. Wong önce diziyi çekecek. Ama dizinin sadece pilot bölümünü yönetecek, diğer bölümleri başka yönetmenlere bırakacak. Dizi, Wong’un ilk dizisi olacak.

Filmin çekimlerine dizi tamamlanınca başlanacak. 60’lı yıllarda açılacak Blossoms Shanghai Çin Kültür Devrimi’ne de yer verip 90’larda sona erecek, 30 yıllık dönemi milyoner Bao karakteri üzerinden aktaracak. Sorunlu bir gençlikten sonra fırsatları değerlendirip milyoner olan Bao karakterini Hu Ge canlandıracak. Projenin senaristliğini Qin Wen üstlenirken görüntü yönetmenliğini Peter Pau üstleniyor. Blossoms Shanghai; In the Mood for Love‘la başlayan, 2046 filmiyle devam eden serinin son halkası olacak. Dizinin 2021’e yetişip yetişmeyeceği şimdilik bilinmiyor.