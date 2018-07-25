Sam Rockwell’in en iyi canlandırdığı karakterlerin arasında iki-üç tahtası eksik ama sevimli suçlular da var. Blue Iguana, bu karakterlerden birine dönüş yaptığı bir film olmuş.

Hadi Hajaig’in yönetmenliğini yaptığı soygun komedisinde Ben Schwartz, Sam Rockwell, Phoebe Fox, Simon Callow, Amanda Donohoe, Peter Ferdinando, ve Anton Saunders bir araya gelmiş. Blue Iguana isimli bir elmasın etrafında gelişen komik olayları izlemek için gelecek ayı beklemek durumundayız.