Sadece 50-60 milyon dolara çekilen, set kavgaları, durdurulan çekimleri, yönetmen Bryan Singer‘ın kovuluşuyla gündemde sıkça yer alan Bohemian Rhapsody‘nin gişede-izleyiciler nezdinde bu denli başarılı olacağını filmi yaptıran Fox dahi tahmin edememişti. Bohemian Rhapsody onca olumsuz eleştiriye rağmen Oscar’a aday olmayı başarmakla kalmamış 800 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek türünün en çok kazandıran filmi olmuştu. İşte bu devasa başarıdan sonra pek çok stüdyo müzik ve müzisyenlerle ilgili projelere ağırlık vermeye başladı. Şimdilik duyurulan projeler şunlar;

Rocketman: Aslında bu proje, Bohemian Rhapsody gibi uzun bir süredir hazırlık aşamasındaydı. Proje duyurulduğunda başrolde Tom Hardy yer alıyordu ama çekim takvimi yüzünden rol, Taron Egerton‘ın oldu. Gösterimine sadece iki ay kalan, mayısta izleyeceğimiz bu film şarkıcı Elton John‘ın hayatını konu alıyor. Filmi Bohemian Rhapsody‘nin ikinci yönetmeni Dexter Fletcher yönetti. Paramount, Fletcher-Egerton-John üçlüsüyle birlikte BR‘nin başarısına ulaşmayı umuyor. Kadroda Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Stephen Graham, Richard Madden da yer alıyor. Filmin ilk gösterimi Cannes Film Festivali’nde yapılabilir.

İsimsiz Prince Müzikali: Paramount, Rocketman‘i hazırlarken Universal da şarkıcı Prince‘in şarkılarını konu alan bir müzikal hazırlatıyor. Film, Prince’in hayatına değil, şarkılarına odaklanacak, aynı stüdyonun Mamma Mia filmlerinin izinden gidecek. Universal henüz senarist(ler)i, yönetmeni ve oyuncu kadrosunu belirlemedi. Filmin çekim tarihi bu yüzden belli değil ama kötü eleştiriler alan Mamma Mia!: Here We Go Again‘in de elde ettiği iyi hasılattan sonra Universal bu filmi çok bekletmeden çektirebilir.

Blinded by the Light: Geçen ay Sundance’de ilk kez izleyicilerin karşısına çıkan Blinded by the Light‘ın haklarını New Line stüdyosu satın aldı. Yıl içinde vizyona çıkarılması beklenen filmin merkezinde bir grup Pakistanlı ergen yer alıyor. Gurinder Chadha‘nın yazıp yönettiği filmin arka planında Bruce Springsteen‘in şarkılarına yer veriliyor, müzik tutkusuna odaklanıyor. Bağımsız filmin tanıdık yüzleri Rob Brydon ve Hayley Atween.

The Power of Love: Bir biyografik film de Gaumont stüdyosundan gelecek. Fransız yapım şirketi ünlü şarkıcı Celine Dion‘ın hayatına odaklanan bir film hazırladığını duyurdu yakın zamanda. Büyük bir bütçeyle yakında çekilecek filmin başrolü de, yönetmenliği de Valerie Lemercier‘in. Film, Dion’ın 1960’lardaki yaşamından başlayıp yıldız olduğu, birbiri ardına hit şarkılara imza attığı dönemlere dek devam edecek, Dion’ın eşiyle ilişkisine de yer verilecek (tabii ki). Gaumont filmi 2020’de vizyona çıkaracak.

Stardust: Dion’ın, John’ın, Mercury’nin hayatları sinemaya taşınırken David Bowie biyografik filmi de duyuruldu. Efsane sanatçının 1971’de ABD’ye ilk kez gelmesini ve buraya ayak bastıktan sonra ikonik karakteri Stardust’ı yaratmasını konu alan Stardust‘ta Bowie’yi Johnny Flynn, Bowie’nin eşini Jena Malone oynayacak. Çekimlere bu yıl başlanması planlanıyor. Bu arada bu projede her şey yolunda gitmiyor. Bowie’nin yönetmen oğlu Duncan Jones projenin yapımcılarını eleştirmiş, filmin biofilm olmadığını ve babasının şarkılarına odaklanmadığını, tam tersine bir Stardust filmi olduğunu söylemişti.

Şimdilik duyurulan projeler bunlar. Bakalım bu projeler, Bohemian Rhapsody‘nin gişe başarısına erişebilecek mi, yoksa BR‘nin heyecanıyla çekilip bekleneni elde edemeden tarihin tozlu raflarına mı karışacak. Bekleyelim görelim.