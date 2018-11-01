Geçtiğimiz yıl Bryan Singer, Bohemian Rhapsody‘den kovulduğunda pek çok filminde ekibe sorunlar yaşattığı ortaya çıkmıştı. Yani Bohemian Rhapsody‘de yaşananlar ilk değildi. Singer’ın sorunlu birisi olmasına rağmen Bohemian Rhapsody‘nin yönetmenliğini alabilmesinin nedeni bu filmin onun tutku projesi olmasıymış. THR’nin yazısına göre yapımcı Graham King, Freddie Mercury‘nin yaşamını perdeye aktarmayı çok istiyordu. King’in de hayallerinden birisi bu filmi yaptırmaktı. Singer’la buluştuğunda proje şekillenmeye başlamıştı. King yaşanan kötü şeylere rağmen Singer’a minettar olduğunu söylüyor. Çünkü bu film Singer sayesinde onay alabilmiş. Fox, Singer’ın kötü şöhretine ve son zamanlarda hakkında yapılmış suçlamalara rağmen “Belki de bu tutku projesinin altından kalkıp çok iyi bir filme imzasını atar” diye düşünüp Singer’a projeyi teslim etmişti.

Projeye önce Sacha Baron Cohen dahil olmuştu. Cohen, Mercury’i canlandırmayı çok istiyordu. Ama Queen grubundan Brian May ve Roger Taylor‘la bazı mühim konularda anlaşamayınca Mercury’i canlandırmaktan vazgeçmişti. Queen’le Cohen’in anlaşamadıkları konu şu: Queen, Mercury’nin filmin ortasında ölmesini, kalan sürede grubun toparlanma çabasına odaklanılmasını isterken Cohen bunun bir Mercury biofilmi olmasını istiyor, koskoca Mercury’nin daha ilk yarıda filmden çıkarılmaması gerektiğini düşünüyordu. May’le Cohen uzlaşamayınca Cohen de ceketini alıp gitmişti. Bu ayrılıktan sonra Rami Malek, Mercury rolüne talip olmuş, deneme çekimlerinden sonra rolü kapmıştı. Rolü kapmasının bir nedeni de Mr. Robot‘taki performansıymış.

Sorunlu ön hazırlık aşamasından sonra oyuncu kadrosu tamamlanıp çekimlere başlanmıştı. Ama Singer her zamanki Singer’dı. Önceki filmlerinde çekimlerin bir bölümünü gerçekleştirdikten sonra “Çok yorgunum” deyip sahnelerin çekimini görüntü yönetmeni Tom Sigel‘ı bırakırmış. En bilinen özelliğiyse sete çok geç gelmesi, hatta bazı zamanlarda hiç gelmemesiymiş. Bu yüzden setlerde sürekli sorunlar yaşanırmış. Bu özelliğini bilen Snider, Singer’a “Kuralları yıkma. İşe her gün zamanında gel. Hatalar beraberinde sonuçlarını da getirir,” demiş ama görüleceği üzere Singer umursamamış. Bohemian Rhapsody‘de de sete geç gelmeye devam etmiş. Hatta Şükran Günü zamanında “Annem çok rahatsız, ben de çok yoruldum” deyip çekimleri durdurup başka bir eyalete gitmiş. Snider’a “Çekimleri durdurun, bir süre yokum” dediğinde Snider “O uçağa binme” demesine rağmen binip gitmiş. Bunun üzerine çekimler bir süreliğine durdurulmuş. Çekimler durdurulduktan birkaç gün sonra Singer, Los Angeles’ta görülmüş. THR’nin yazısına göre 85 yaşındaki annesi New Jersey’de yaşıyormuş. Tabii bu keyfi hareketler, Singer’ın çabuk yorulması, sete gitmemesi, sorunları ekibi rahatsız etmiş.

Sonrası biliniyor. Singer’la Malek tartışmaya başlarlar. Söylentilere göre Singer dayanamayıp Malek’e bir obje fırlatır, olaylar büyür. Ama Singer THR’ye yaptığı açıklamada Malek’le dövüştüğünü yalanlamış, öyle bir şey olmadığını, ortadaki görüş farklılığının kolayca çözümlendiğini söylemiş. Bu dövüş haberlerinden ve çekimlerin durmasından sonra Fox, Singer’la devam edilemeyeceğini anlayıp yönetmeni kovdu (1 Aralık 2017). Aslında filmin çekimlerinin tamamlanmasına sadece 16 gün kalmıştı. Singer’ın yerini Dexter Fletcher aldı. Bir trivia verelim: Fletcher, Singer’dan önce projeye dahil olmuş ama sonra filmi çekmekten vazgeçmişti. Singer’ın kovuluşundan sonra Fletcher 16 günlük çekimleri ve post prodüksiyon aşamasını tamamladı. Yönetmen şu sıralar benzer bir proje olan, Elton John biofilmi Rocketman‘in çekimleriyle meşgul durumda. Bu arada Fletcher filmin sadece 16 günlük kısmını çektiği için yönetmenin adı jenerikte “yönetmen” bölümünde anılmayacak, “yapımcı” bölümünde anılacak.

Singer, THR’ye “Bu filme bir yıldan uzun bir süreyi, hayatımın yarısını ve tutkumu verdim. Ortaya çıkan filmle epey gurur duyuyorum. Sonlara doğru stüdyodan hasta annemle ilgilenmek için izin istemiştim. Bu durum benim sağlığımı da etkiliyordu. Ara versek bile Ocak 2018’de çekimleri tamamlayıp filmi Kasım 2018’e yetiştirebileceğimizi düşünmüştüm. Stüdyo öyle düşünmüyordu,” demiş. Velhasıl filmin sorunlu çekimleri, yönetmenin kovuluşu, başka bir yönetmenin filmi tamamlamasından aylar sonra filmin basın gösterimi yapıldı. Bizde film çok sevildi ama ABD’de tam tersine, film çok kötü eleştiriler aldı. Özellikle Mercury’nin eşcinselliğinin saklanmasına, Mercury’nin eşcinselliğini kabul etmeyen birisi olarak yansıtılmasına ve filmin 13A yaş sınırlı olmasına dair tepkiler oluştu. Singer filmin 17A olmasını istemişti, böylelikle Mercury’nin eşcinselliğine ve uyuşturucu bağımlılığına daha rahat odaklanabilecekti. Ama yapımcı King ve Fox filmin 13A olmasına karar vermişti. Neticede belki bu yaş sınırı yüzünden Mercury’nin hastalığına ve bağımlılığına beklendiği ölçüde değinilmedi. Fakat eleştiriler çok kötü olsa da filmin iyi bir açılışla yarışa başlaması bekleniyor. Singer’ın durumuysa kötü. Yıllardır Fox çatısı altında çalışan Singer bundan sonra Fox’la çalışamayacak gibi görünüyor. Yönetmen kötü filmler yapan yapım şirketi Millenium Films‘le çalışacak, Red Sonja filmini çekecek. Gerçi yönetmenin bu projeden 10 milyon dolar alacak olması birkaç ay evvel tepki toplamıştı.