Brezilya’da Amazon’lara çok büyük zarar veren orman yangınları yer yer devam ederken, ülkenin faşist başkanı Jair Bolsonaro, dış mihrakları suçlamakla meşgul. Bolsonaro’nun suçladığı son mihrak ise Leonardo DiCaprio…

Geçtiğimiz hafta orman yangınlarını yaydıkları iddiasıyla gözaltına alınan ancak halkın büyük tepkisiyle serbest bırakılan itfaiyecileri bir şekilde DiCaprio’nun finansal destek sağladığı sosyal sorumluluk kurumlarına bağlayan aşırı sağcı politikacı “Bu Leonardo DiCaprio’yı iyi bir insan sanıyorsunuz. Amazonları yakanlara para veriyor” şeklinde bir sosyal medya mesajı paylaştı. Tropiklerin Trump’ı olarak nitelenen Bolsonaro, her faşist lider gibi sorumluluklarını unutup, suçu ülke dışındaki insanlara atmayı seviyor gibi…

Bolsonaro, ünlü oyuncunun “Brezilya’ya karşı uluslararası bir komplonun bir parçası” olduğunu da söyledi.

DiCaprio, orman yangınlarının söndürülmesi için oluşturulan yardım fonuna 5 milyon dolar bağışlamıştı.