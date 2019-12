haber Leonardo DiCaprio, Scorsese’nin Filminde Cinayetlerin İzini Sürecek Leonardo DiCaprio bir kez daha takım elbise giyip olayları soruşturacak. Daha önce usta yönetmen Martin Scorsese‘nin filmi Shutter Island‘ta bir kayıp vakasını araştıran birisine, Clint Eastwood‘un filmi J. Edgar‘daysa...

haber DiCaprio’dan, Inarritu ve Anderson’a Ret, del Toro’ya Evet Leonardo DiCaprio dört yıllık uzun arayı Quentin Tarantino‘nun heyecanla beklenen filmi Once Upon a Time in Hollywood‘la noktaladı. Oscar ödüllü aktör bu yaz Martin Scorsese‘nin bir süredir yapım aşamasında...