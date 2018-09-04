Danny Boyle‘ın Daniel Craig ve yapımcılarla kötü karakter ve olayların gelişimi konusunda anlaşamayıp Bond 25‘in yönetmenliğini bırakmasından sonra filmin bu yıl çekilip çekilmeyeceği merak edilmişti. Bugün bu mevzu netleşti. Bond 25 bu yıl çekilemeyecek, bu yüzden vizyon tarihi olan Ekim/Kasım 2019’a da yetişemeyecek. Craig bu filmin çekimlerinin ertelenmesi üzerine yeni projesini belirledi. Aktör, Rian Johnson‘ın yazıp yöneteceği polisiye film Knives Out‘ın başrolünü üstlenecek, bir dedektifi oynayacak. Film bu dedektifin gizemli cinayetleri çözmeye çalışmasını konu alacak. Agatha Christie‘nin hayranı olan, bu filminde yazarın izinden giden Johnson senaryoyu tamamlamış. Çekimlere kasımda başlanacak. Film 2019’a yetişecek gibi görünüyor. Johnson bu filmden sonra yeni Star Wars üçlemesinin ilk filmini çekmeyi planlıyor.