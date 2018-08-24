Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Danny Boyle, Bond 25‘te kötü karakteri oynayacak oyuncu konusunda yapımcılar ve Daniel Craig‘le anlaşamayınca projeden çekilme kararı almıştı. Çekimlere üç ay kala yönetmenini yitiren film yüksek ihtimalle Ekim/Kasım 2019’a (İngiltere’de Ekim, ABD’de Kasım 2019’da vizyona girecekti) yetişemeyecek. Zira yapımcılar, John Hodge‘ın Boyle için kaleme aldığı senaryoyu da, Hodge’tan önce Neal Purvis ve Robert Wade‘in kaleme aldığı senaryoyu da kullanmak istemiyorlar. Senaryo süreci baştan başlayacağı için çekimlere planlandığı gibi aralıkta başlanamayabilir. Lakin henüz filmin vizyon tarihi 2020’ye ertelenmedi.

Bugünkü haberlere göreyse yapımcıların yönetmen listesinde şu isimler yer alıyormuş: En son Baby Driver‘ı çeken, devamını hazırlayan Edgar Wright, bu yıl Netflix’te yayınlanacak Outlaw King‘i çeken David Mackenzie, Matthew McConaughey’li White Boy Rick‘i tamamlayan Yann Demange ve Sharp Objects dizisinin yönetmeni Jean-Marc Vallee. Mackenzie ve Demange, Boyle’dan önce de düşünülen isimler arasındaydılar. Öte yandan Vallee’yle görüşülmüş ama yönetmen arka arkaya iki dizi çektiği ve şu sıralar dinlenmeyi tercih ettiği için teklifi reddetmiş (yönetmenin sıradaki projelerini yazmıştık). Bakalım yönetmenlik için bu kez kimle anlaşılacak.