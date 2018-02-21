Aylardır Bond 25 filminin yönetmeninin açıklanması bekleniyor ama halen kesinleşen bir isim yok. Aylar önce EON ve MGM yönetmenlik için Denis Villeneuve, Yann Demange ve David Mackenzie’den birisinin olabileceğini açıklamışlardı. Ama Villeneuve bilimkurgu filmi Dune‘la meşgul olduğu için olası teklife sıcak bakmadı. Daha önce de Bond filmleriyle adı anılan Christopher Nolan ise özetle ancak bir yeniden çevrim durumunda teklifi kabul edeceğini belirtmişti. Bugünkü haberlere göre MGM yönetmenlik için Demange’yi ciddi bir şekilde düşünürken dağıtım haklarını satın alan Annapurna Pictures daha ünlü bir isim isteyince Danny Boyle düşünülmeye başlandı.

Fakat henüz yönetmene teklif götürülmedi. Şu sıralar FX dizisi Trust‘ı tamamlamaya çalışan Boyle, Working Title stüdyosuyla da bir proje hazırlıyor ama MGM’den teklif gelirse bu projesini erteleyebileceği söyleniyor. Variety’nin haberine göre Boyle, Bond’un yönetmenliği için istekli ama daha önce Collider’la yaptığı röportajda, “Bond filmleri bana göre değil. Bütçeleri çok büyük. Ben düşük bütçelilerde daha iyi çalışıyorum, çünkü istenilen şeyleri daha az parayla yapmayı daha çok seviyorum. Zaten enfes bir kadroyla Bond filmi çektim [2012’de Londra’da düzenlenen, İngiltere kraliçesiyle Daniel Craig’in yer aldığı açılış seremonisini yönetmesine atfen bunu söylemiş]“ demişti. Ama bu kez fikrini değiştirip görevi kabul edebilir. Bond 25‘in çekimlerine bu yıl başlanacak, film, Craig’in son Bond filmi olacak, Kasım 2019’da vizyona girecek.