Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Danny Boyle, yapımcılarla senaryo ve karakterler konusunda uzlaşamadığı için Bond 25‘i yönetmekten vazgeçmişti. Bu ayrılıktan sonra yapımcıların hangi senaryoyu kullanacakları merak edilmişti. Zira Boyle’dan evvel Neal Purvis – Robert Wade ikilisi senaryonun bir bölümünü kaleme almışlardı. Boyle’ın projeye dahil oluşundan sonra yönetmenle sıkça çalışan John Hodge sıfırdan bir senaryo kaleme aldı. Bugünkü haberlere göre yapımcılar Hodge’ın senaryosunu kullanmamaya, bunun yerine Purvis-Wade ikilisinin senaryosunu tamamlamaya karar verdiler. Çekimler 2019’a ertelendiği için (normalde çekimlere bu aralıkta başlanacaktı) bu süre zarfında senaristler senaryolarını tamamlayacaklar. Craig ise Bond 25‘ten evvel Rian Johnson‘ın polisiye filmi Knives Out‘ta rol alacak.