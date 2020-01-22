Yılın en iyi filmlerinden Parasite’in yönetmeni Bong Joon-ho, HBO için aynı öykü üzerinden çekeceği dizinin ayrıntılarını anlattı:

“Sinema ile iki saatlik zamanla sınırlısınız. Ve senaryoya derinlik katabilecek birçok öyküyü atlamak zorunda kalıyorsunuz. Karakterlerin arka planlarını istediğiniz gibi anlatamıyorsunuz. Parasite’i çekerken hep 5-6 saatlik bir film olsaydı ne olurdu diye düşündüm… Parasite, Bergman’ın Fanny and Alexander’ı gibi, bir sinema versiyonu, bir de dizi versiyonu olabilecek bir hikaye”

“HBO filme gösterilen ilgiyi sahiplendi ve önümüze bir fırsat sundu. Yüksek kalitede, genişletilmiş bir film çekme olanağı yakaladım”