Mel Gibson’ın on yıllık cezası (Yahudilere küfredince kara listeye alınmıştı) sona erince aktör projeden projeye dahil olmaya başladı. Gün içinde aktörün Daddy’s Home 2 komedi filminde rol alabileceği açıklanmıştı....

Dünya sıralamasında her filmi merakla beklenen yönetmenlerin sıradaki filmleri hangileri olacak?...

Brad Pitt bir röportajında zamanında çok konuşulan ve iyi bir hasılat (200 milyon dolar) elde eden The Passion of the Christ filminin propagandadan ibaret olduğunu söyledi. “Filmi izlerken hissettiğim...