Groundhog Day öyle bir film ki üstünden 24 yıl geçmiş olmasına rağmen halen pek çok filme ilham kaynağı oluyor, daha doğru ifadeyle hâlâ pek çok yönetmence konusu kopyalanıyor. Karakterin hep aynı günde takılı kalmasına, bu kısır döngüyü kırma çabalarına odaklanan konuyu Duncan Jones, Source Code‘ta, Doug Liman, Edge of Tomorrow‘da, Ry Russo-Young, Before I Fall‘da, Christopher Landon, Happy Death Day‘de işlemişlerdi. Yakında bunlara Boss Level da dahil edilecek. Haberlere göre senarist-yönetmen Joe Carnahan da dayanamayıp Groundhog Day‘in konusunu kopyalamış. Film, özel kuvvetlerden emekliye ayrılmış bir adamın ölüp dirildiği bir kısır döngüye hapsolmasını, buna neden olan kişiyi bulma çabalarını konu alacak. Ölüp dirilen talihsiz Roy rolünü Frank Grillo oynayacak. Aktöre Mel Gibson da eşlik edecek. Gibson’ın rolü açıklanmadı.