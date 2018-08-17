Universal stüdyosu film serisi Bourne‘u bu kez dizileştirecek. Önce Matt Damon‘lı üçlemeye imzasını atan, ardından Jeremy Renner‘ın başrolünde spinoff filmini çektiren, en sonunda da Damon’ı seriye döndürüp şansını tekrar deneyen Universal son film çok iyi eleştiriler alamayınca bu kez TV’nin yolunu tuttu. Yeni dizinin adı Treadstone oldu. Tim Kring‘in kaleme aldığı, Ramin Bahrani‘nin pilot bölümünü çekeceği dizi süper ajanlar yetiştiren ama bu ajanları kirli emelleri için kullanan Treadstone programına olacak. Jason Bourne’a yer verilip verilmeyeceğini, film serisinin bazı oyuncularını dizide görüp göremeyeceğimizi bilemiyoruz. Bildiğimiz şey, Damon’ın diziyle yapımcı/senarist/oyuncu olarak bağı yok. Bourne’a yer verilirse ajanı başkası oynayacak. Diziyi USA Network kanalı yayınlayacak.

Bugün duyurulan diğer diziyse Sexy Beast filmiyle alakalı. Jonathan Glazer‘ın yönettiği, Ben Kingsley‘le Ray Winstone‘un başrollerini üstlendiği bu yavaş tempolu gerilim filmi, emekliliğe ayrılmış, yeni bir hayata başlamak isteyen kasa hırsızı Gal’ın eski ortağı Don Logan’ın son bir iş teklifini reddedip durmasını ama en sonunda teklifi kabul etmesini, lakin işlerin planlandığı gibi gitmemesini konu alıyor. 2000 yılında vizyona girdikten sonra kendisine sıkı bir hayran kitlesi edinen bu film de TV’ye taşınacak. Dizi, filmin öncülü olacak, yani filmin öncesinde yaşananları (Gal’la Don’ın ortaklığını, Gal’ın Teddy için çalışmaya başlamasını ve sevdiği kadın DeeDee’yle tanışmasını) anlatacak. Senaryoyu The Sopranos‘un senaristlerinden Michael Caleo kaleme alacak. Diziyi Paramount stüdyosu çektirecek. Henüz kanal belirlenmedi.