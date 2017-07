Bu yıl ABD’de vizyona giren R reytingli, yani 18 yaş sınırlı komedi filmleri boxoffice’te ya battı ya da çok az kâr elde etti. Büyük beklentilere, yıldız oyunculara rağmen bu filmler stüdyoları sevindiremedi. Warner Bros.’un çok iyi hasılat elde eden The Hangover filminden beri bu film kadar hasılat elde etmeyi başaran bir film olmadı. Bu yılın R reytingli en yeni filmi Will Ferrell ve Amy Poehler’lı The House yandı, kül oldu: Filmin ABD’deki hasılatı sadece 9 milyon dolar. Warner Bros. bu filmden şimdilik 11 milyon dolar kazandı. Bu filmden iki hafta önce gösterime giren, Sony’nin Rough Night‘ı ise Scarlett Johansson’a rağmen beklenenleri veremedi: ABD’den 19, ABD dışından 11, toplamda 30 milyon dolar kazandı. Bütçesi 20 milyon dolar, tanıtım giderleri de dahil edildiğinde filmin pek kâr etmediği söylenebilir. Paramount’ın Dwayne Johnson’lı komedisi Baywatch, ABD’de beklenenleri veremese de yurt dışı sayesinde bütçesini katlamayı başardı, belki yurt dışı sayesinde planlanan ikinci film çekilir. 69 milyon bütçeli film ABD’den 57, ABD dışından 94, toplamda 152 milyon dolar kazandırdı. Diğer komedilere göre durumu daha iyi. Ve yılın şimdilik son komedisi Snatched‘ın da durumu kötü: 42 milyon dolar bütçeli filmin toplam hasılatı 58 milyon dolar.

Stüdyolara göre filmlerin batmasının nedeni Rotten Tomatoes. Eleştirmenlerin eleştirilerini ve ortalama puanlarını içeren bu site yüzünden filmlerin battığını iddia ediyor stüdyolar. Bakıldığında yukarıdaki filmlerin hiçbirinin RT sitesinden iyi puan alamadığı görülüyor: Snatched % 35, Baywatch % 20, Rough Night % 48, The House % 16. Negatif ya da ortalama eleştiriler, ABD’de iyice pahalılaşan biletlerin satılmasının, yani izleyicinin filme gitmesinin önüne geçtiği söyleniyor. Çok iyi hasılat elde eden The Hangover ve devamının, Bridesmaids‘in ve 21 Jump Street‘in olumlu eleştiriler aldıklarını belirtmek gerek. Bu yılki R reytingli yukarıdaki komediler bekleneni veremedi ama geçen yıl Deadpool beklentileri katbekat aşmıştı. Sausage Party adlı komedi filminin de iyi hasılat elde ettiğini belirteyim. Komedi/korku türündeki Get Out bu yılın en iyi hasılat elde eden düşük bütçeli filmlerinden. Bu üç yapım dışındakiler stüdyoları üzdü. Bu kadar filmin arka arkaya ABD’de beklenenleri verememesi stüdyoların R reytingli komedi filmlerini üretmemelerine ya da daha az üretmelerine neden olabilir. Bekleyelim görelim.

Kaynakça: Şurası ve burası.