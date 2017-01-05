Ubisoft şirketinin büyük bir umutla Justin Kurzel’e çektirdiği Assassin’s Creed filmi pek çok ülkede gösterimi girdi. ABD’de 21 aralıkta vizyona giren film bu süre zarfında yaklaşık 44 milyon hasılat elde etti. ABD dışından da 44 milyon dolar hasılat elde eden filmin toplam kazancı 88 milyon dolar. 125 milyon dolar bütçeli film halen bütçesini çıkarabilmiş değil. Yani Ubisoft bu uyarlamasından şimdilik 37 milyon dolar zarar etmiş durumda. Assassin’s Creed‘in Çin sayesinde kâra girmesi umuluyor. Hatırlanacağı üzere ABD’de batan Warcraft, Çin’deki gösterimi sayesinde kâra girebilmişti. Assassin’s Creed, Çin’de 3 şubatta vizyona girecek.

Öte yandan Sony’nin de büyük umutlarla çektirdiği, Jennifer Lawrence-Chris Pratt’li Passengers da beklenenleri veremedi. 110 milyon dolar bütçeli filmin ABD hasılatı 68, ABD dışı hasılatı 56 milyon dolar. 125 milyon dolar hasılat elde edip bütçesini çıkaran filmden beklenen hasılat daha fazlaydı. Film ülkemizde ve Çin’de 13 ocakta vizyona girip hasılatını artırmaya çalışacak. Gelelim Rogue One‘a. 200 milyon dolar bütçeli filmin hasılatı şimdilik 817 milyon dolar. Rogue One’ın hızı kesilmezse 1 milyar dolar sınırını aşacak gibi görünüyor. Universal’ın kârlı animasyonu Sing‘in hasılatıysa 290 milyon doları aştı. Bu animasyonun bütçesi sadece 75 milyon dolar.