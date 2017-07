Cuma günü ABD’de Charlize Theron’lı Atomic Blonde ve Sony’nin epey kötü eleştiriler alan animasyonu The Emoji Movie gösterime girdi. Atomic Blonde ilk üç gününde beklenenleri veremedi. Film, ABD’den 18 milyon dolar kazanarak dördüncü sırada yer aldı. ABD dışındansa ilk üç gündeki kazancı sadece 5 milyon dolar. 30 milyon dolar bütçeli filmin hasılatı 24 milyon dolar. Hasılatını çıkaracaktır ama fazla kâr etmeyebilir. The Emoji Movie‘yse Atomic Blonde‘ı da geçip ikinci sıraya oturdu ilk haftasında. Olumsuz eleştirilere rağmen 50 milyon dolarlık bu animasyon, ABD’den 25 milyon dolar kazandırdı.

Nolan’ın Dunkirk‘ü halen birinci sırada. Filmin hasılatı 234 milyon dolara ulaştı. Dunkirk, ABD’de Nolan’ın filmleri arasında The Prestige‘i geçip 7. sıraya oturdu. Insomnia‘yı da geçecek ama Interstellar‘ı geçmesi için ABD’den 100 milyon dolar daha kazanması lazım. Dünyadaysa Insomnia ve The Prestige‘i geçti. Yani Dunkirk kâra girse de Nolan’ın pek çok filminin gerisinde şu an. Geçen haftanın kazançlı filmlerinden Girls Trip bütçesini katladı. 19 milyon dolar bütçeli filmin hasılatı 67 milyon dolara ulaştı. Spider-Man‘in hasılatıysa 633 milyon dolar oldu. Spider-Man serisinin en çok kazandıran 4. filmi oldu, Amazing Spider-Man filmlerini ABD’de geçti. Dünyadaysa halen son sırada. Amazing Spider-Man 2 709 milyon dolar kazandırmıştı. Planet of the Apes‘in hasılatı 224 milyon dolara (beklenenlerden düşük), Baby Driver‘ın hasılatı 138 milyon dolara ulaştı. 177 milyon dolar bütçeli Valerian, ABD’de çok kötü battı, 2. haftasında hasılatını 30 milyon dolara çıkardı. ABD dışı hasılatıysa açıklanmadı.