GÜNCELLEME: Blade Runner 2049‘nın ABD dışı hasılatı açıklandı: 50.2 milyon dolar. Böylelikle ilk üç gündeki toplam hasılatı 81 milyon dolar oldu.

Warner Bros/Alcon/Columbia’nın ortaklığında büyük umutla 150 milyon dolar harcanarak çekilen ve ABD’den çok iyi eleştiriler alan Blade Runner 2049 olumlu eleştirilere rağmen ABD’de beklenen hasılatı elde edemedi ve Ridley Scott’ın gişede Fox’ı üzen Alien: Covenant‘ından bile daha az kazandırdı ilk üç günde. Alien: Covenant 36m$ kazandırırken Blade Runner 2049 sadece 31m$ kazandırdı, ki çoğu site bu ilk üç gün hasılatını kötü buluyor. Karşılaştırırsak WB’nin Mad Max: Fury Road‘u 45m$ kazandırmıştı ilk hafta sonunda. ABD’de 2049‘u izleyen kitlenin % 71’inin erkek, % 86’sının 25 yaşını aştığını, % 63’ünün ise 35 yaşını aştığını belirtelim. Yani 2049, ABD’de 25 yaş altı izleyici kitlesini ve kadınları -Ryan Gosling başrolde olsa da- ilk üç günde sinemalara çekememiş. Gelecek pazar durum değişir mi bilinmez, ama Blade Runner 2049 büyük bir hasılat elde edemeyecek gibi görünüyor. Filmin ABD dışı hasılatı henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberi güncelleyeceğiz.

Gelelim diğer filmlere. Haftanın yenisi, 35m$ bütçeli The Mountain Between Us 10m$ kazandırdı. Bütçesini çıkaracaktır ama çok fazla kâr etmeyecek gibi görünüyor. WB’nin bir ay önce vizyona soktuğu filmi It coşmaya devam ediyor. 35m$ bütçeli filmin hasılatı 603m$’a ulaştı. Kingsman 2 ise 220m$ kazandırdı, beklenenden az. Tom Cruise’lu American Made, ABD’de ilgi çekmedi ama yurt dışı sayesinde kâra girdi. Toplam hasılatı 98m$. Sony’nin Flatliners‘ı ise 15m$ hasılatla batmış durumda. Bütçesi 19m$. Aronofsky’nin mother!‘ının hasılatı her geçen gün daha da azalıyor. 30m$ bütçeli filmin hasılatı sadece 36m$.