George Clooney’nin Matt Damon’lı filmi The Monuments Men çok kötü eleştiriler almışsa da gişede batmamış, 154m$ kazandırmıştı. Fakat yeni filmi Suburbicon, The Monuments Men kadar şanslı değil. Clooney’nin Damon, Julianne Moore ve Oscar Isaac’li filmi hem eleştirmenler cephesinde, hem de gişede iki seksen yattı. Filmin ABD’deki ilk üç gün hasılatı sadece 2.8$. Film, Damon’ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Paramount’ın da açılış hasılatı açısından ABD’de 2000 (+) salonda gösterime giren filmleri içerisinde en kötü filmi oldu. Damon ve Paramount’ın sıradaki filmleri Downsizing ocakta vizyona girecek. Bakalım Amerikalılar, Downsizing‘i izleyecekler mi.

Haftanın diğer filmlerine gelirsek… Saw serisinin yeni ürünü Jigsaw güçlü bir rakip olmadığından liderliği 16m$ hasılatla kaptı. Filmin bütçesi 10, toplam hasılatı 25m$. Miles Teller’lı PTSD draması Thank You For Your Service de beklenenleri veremedi. ABD’de kötü eleştiriler almasa da 3.7m$ hasılatla bu film de battı. Filmin bütçesi 20m$ olduğundan ABD dışında gösterime girerse belki bütçesini çıkarır. Teller’ın diğer filmi Only the Brave de batmıştı. Film 9 günde (20 ekimde vizyona girdi) sadece 12m$ kazandırabildi, bütçesi 38m$. Blade Runner 2049 ise Çin’den de beklenen hasılatı elde edemeyip battı. 150m$ bütçeli filmin başarılı sayılması için 3o0m$ kazanması gerekiyordu. Hasılatı şimdilik 223m$. 35m$ bütçeli The Snowman, ABD’de 5m$ hasılatla battı, ama yurt dışı sayesinde bütçesini çıkarmak üzere. Filmin toplam hasılatı 30m$. Henüz ABD’de vizyona girmeyen Thor: Ragnarok yurt dışından 107m$ kazandırarak oldukça iyi başladı. WB’nin batan filmi Geostorm‘unun hasılatı 136m$’a ulaştı. Filmin zararı 100m$.