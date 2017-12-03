Yılın en çok kazanan stüdyosu olan Disney 2017 için hazırladığı son animasyonu Coco‘yla ikinci haftanın da liderliğini kaptırmadı. Coco geçen hafta ABD’de vizyona girip liderliği Justice League‘ten kapmıştı. Animasyonun hasılatı bu hafta 279m$’a ulaştı. Pixar’ın en iyi hasılatlarından değil, hatta şimdilik Pixar’ın filmleri arasında hasılat açısından 19. sırada yer alıyor Coco. Yani bu stüdyodan çıkan diğer animasyonlar kadar yankı uyandıramadı. Öte yandan Justice League‘in durumu iyi değil. Hasılatı 500m$’ı aşıp 567m$’a ulaştı ama bütçesini çıkarması için en az 700m$ kazandırmalı deniyor, lakin ABD’de her hafta izleyici sayısı daha da düşüyor. Bu hafta % 60 oranında bir düşüş sözkonusu. JL, DC evreninin zarar eden ilk filmi olabilir. Gerçi henüz bütçesinin açıklanmadığını, 300m$ söylentisinin doğru olup olmadığını bilinmediğini belirtmek gerek. Star Wars‘un vizyona girişiyle JL‘nin işi daha da zorlaşacak. Karşılaştırma için söylersek: DC’nin Wonder Woman‘ı 17 günde ABD’den 275m$, Suicide Squad 262m$ kazandırırken JL sadece 197m$ kazandırabildi.

Gelelim diğer filmlere. Julia Roberts’lı Wonder‘ın hasılatı 100m$ oldu, ki bu film için iyi bir hasılat. DC’nin JL‘si bütçesini çıkaramazken Marvel’ın Thor‘u 816m$ hasılata ulaştı. Daddy’s Home 2 ise yavaş açıldı ve 69m$ bütçesine karşılık 99m$ kazandırdı. Lady Bird‘ün hasılatıysa 17m$’a ulaştı, ki bu da çok iyi bir hasılat. 20. yılı şerefine vizyona çıkarılan Titanic 659 bin dolar kazandırdı. Sadece 5 sinemada vizyona giren Wonder Wheel ise 140 bin dolar kazandırdı.