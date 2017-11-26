Geçen pazar Justice League‘in durumundan bahsetmiştik. Ek çekimlerle bütçesi 300M$’a ulaşan filmin başarılı sayılması için en az 600-700m$ kazandırması gerekiyor. Önceki DC filmleri bu hasılattan fazlasını elde etmişti. Ama Justice League‘in ABD’de 100m$’dan az (94m$) hasılatla başlaması DC’yi endişelendirmişti. Film bu hafta ABD’deki liderliği Pixar’ın animasyonu Coco‘ya kaptırdı. Justice League bu hafta ABD’den 40m$ kazanırken Coco 49m$’la yarışa başladı. Justice League‘in toplam hasılatı 481m$‘a ulaştı. Meksika’da çok izlenen Coco‘nun hasılatıysa 153m$‘a ulaştı.

Thor: Ragnarok‘sa 700’ü çoktan sollayıp 800m$’a dayandı. Filmin hasılatı şimdilik 790m$. Bakalım DC tüm kahramanlarını topladığı Justice League‘le Thor: Ragnarok‘u sollayabilecek mi. Öte yandan Julia Roberts’lı Wonder filminin hasılatı 70m$‘a ulaştı. Roberts’ın Valentine’s Day filminden beri en iyi hasılatlı filmi oldu Wonder. Daddy’s Home 2‘ysa halen beklenenleri verebilmiş değil. 69m$’a mal olan filmin hasılatı 73m$. Çok düşük bir bütçeyle çekilen Lady Bird filmi 10m$ kazandırdı.