Bu yılın en merak edilen filmlerinden Dunkirk vizyona girdi (sonuç iyi değil). Spider-Man‘in ve Planet of the Apes‘in kapıştıkları bir dönemde vizyona giren Dunkirk tahminlerin epey üstünde hasılat elde etti ilk üç gününde. Dunkirk‘ün ilk üç gününde ABD’de 35-40 milyon dolar hasılat elde edeceği tahmin ediliyordu ama film, 51 milyon dolar hasılat elde edip Nolan’ın önceki filmi Interstellar‘ın ilk üç gün hasılatı olan 47 milyon dolarlık hasılatını geçmeyi başardı. Dunkirk, ABD dışından 55 milyon dolar kazanarak toplam hasılatını 105.9 milyon dolara çıkardı. Çok geçmeden 150 milyon dolarlık bütçesini çıkaracaktır.

Dunkirk‘le aynı gün gösterime giren Valerian bunun sancılarını yaşamaya başladı. 209 milyon dolar bütçeli film ne yazık ki ABD gişelerinde battı. Filmin ilk üç gün hasılatı tahmin edilenden de düşük geldi. Tahmin edilen 20 milyon dolar kazandıracağıydı. Ama ancak 17 milyon dolar kazandırabildi. ABD dışından çok iyi hasılat elde etmezse devamları çekilemeyecek. Besson 2. ve 3. filmleri çekmeyi çok istiyordu. Filmin ABD dışındaki hasılatı henüz açıklanmadı. Universal’ın siyah oyuncuların rol aldığı komedi filmi Girls Trip ilk üç gününde 30 milyon dolar kazandırarak hem 2. sıraya oturdu, hem de 19 milyon dolarlık bütçesini çıkarıp kâra girmiş oldu.

Gelelim eski filmlere. Spider-Man‘in hasılatı bu hafta 511 milyon dolara ulaştı. Planet of the Apes‘in hasılatıysa 2. haftasında 149 milyon dolara ulaştı. 150 milyon dolarlık bütçesini çıkarmak üzere ama yeni filmler yüzünden fazla kâr elde edemeyecek gibi görünüyor. Önceki iki filmden de az hasılat elde edeceği kesin. Baby Driver‘ın hasılatı 107 milyon dolara, Wonder Woman‘ınki 780 milyon dolara ulaştı. Haftaya Atomic Blonde ve The Emoji Movie de vizyona girecek, bakalım yarış nasıl değişecek.