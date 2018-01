90’larda izlediğimiz Flatliners‘ın aynı adlı devamı gişede iki seksen yatınca Sony’nin diğer devam filmi Jumanji: Welcome to the Jungle‘ın başarılı olması pek beklenmiyordu. Lakin film vizyona girdikten sonra liderliği The Last Jedi‘dan almakla kalmadı 26 günlük vizyon yarışında Justice League de sollamayı başardı. 90m$ bütçeli filmin hasılatı 674m$’a ulaştı. Justice League sadece 654m$ kazandırmıştı. Jumanji‘nin kısa sürede ABD’de Thor: Ragnarok‘u da geçmesi bekleniyor. Thor: Ragnarok, ABD’de 313m$ kazandırmıştı. Jumanji‘nin ABD hasılatıysa 291m$. Jumanji‘nin Sony Pictures’ın en çok hasılat elde eden 6. filmi olduğunu, 5. sıradaki Skyfall‘u da kısa sürede geçeceğini belirtmek gerek. Bu başarıdan sonra devamı kaçınılmaz gibi görünüyor.

Gelelim diğer filmlere. Spielberg’in The Post‘u 27m$ kazandırdı, bütçesi 50m$. Liam Neeson’lı The Commuter 16m$ kazandırdı. 84m$ bütçeli The Greatest Showman de beklenenin üstüne çıktı, hasılatı 198m$’a ulaştı. Başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi La La Land daha düşük bütçeyle fazla kazandırmıştı (30m$ bütçeyle 446m$ hasılat). İngiliz yapımı Paddington 2 ise ABD’de umduğunu bulamadı. ABD’de 15m$ kazanan film diğer ülkelerden 140m$ kazanmıştı. İlk film 268m$ kazandırmıştı. WB’nin 2. filmin haklarını The Weinstein Co.’dan 30m$’a satın aldığını belirteyim, yani şimdilik WB bu filmden zarar etmiş durumda. Scott’ın filmi All the Money in the World de aradan geçen zamanda pek izlenmedi, toplam hasılatı sadece 36m$. Bütçesini açıklanmasa da battığını söyleyebiliriz. The Last Jedi ise başarılı oldu. Filmin toplam hasılatı 1 milyar 268 milyon 956 bin dolar. 2017’nin en çok izlenen filmi oldu.