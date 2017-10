Gerard Butler’ın başrolünü üstlendiği felaket filmi Geostorm iki yıl önce çekildi ama bir türlü tamamlanamadı, en son başka bir yönetmenin yönetmenliğinde 15m$’a mal olan ek çekimler yapıldı. Film defalarca kez ertelendikten sonra cuma vizyona girdi. 120m$’a mal olan film ilk üç günde ABD’den sadece 13.3m$ kazanabildi. Filmi az da olsa kurtaran yurt dışı oldu. Yurt dışından 49m$ kazandı. Henüz bütçesini çıkaramadı. Batıp batmayacağını haftaya göreceğiz. WB’nin diğer filmi Blade Runner 2049 da ABD’de beklenen hasılatı elde edemedi. 3. haftasının sonunda filmin ABD hasılatı 74m$’a, toplam hasılatıysa 194m$’a ulaştı. Bütçesinin 150m$ olduğunu belirteyim. Bu arada film, ABD’den her hafta daha az hasılat elde edince WB salon sayısını azaltmaya başladı. Film daha az salonda gösteriliyor.

Haftanın lideri Tyler Perry’li komedi filmi Boo 2 oldu. 25m$’a mal olan film ilk üç günde 21m$ kazandırarak stüdyosu Lionsgate’i sevindirdi. Son zamanların başarılı şirketlerinden, düşük bütçeli korku filmleri yapan Blumhouse’ın sadece 4.8m$’a mal olan filmi Happy Death Day‘in hasılatı 53m$’a ulaştı. Hasılat açısından yılın başarılı filmleri arasında yer alacak. Haftanın yeni filmlerinden, 38m$’a mal olan Only the Brave rakiplerinin gerisinde kaldı. Film, ABD’den sadece 6m$ kazanarak batarak Sony’i üzdü. Universal’ın dağıttığı The Snowman‘in durumu daha iyi: 35m$ bütçeli filmin toplam hasılatı 22m$ (filmin ABD hasılatı sadece 3m$). Eski filmlerden Flatliners‘ın hasılatı 28m$’a ulaştı, film bütçesini çıkarmış oldu. 35m$’a mal olan Mountain Between Us‘ın hasılatı 39m$’a, 50m$ bütçeli American Made‘in hasılatı 120m$’a, Kingsman 2‘nun hasılatı 344m$’a, It‘in hasılatıysa 651m$’a ulaştı. Şimdilik yılın dünya çapında en çok kazanan filmleri şöyle: