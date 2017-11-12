Marvel’ın 17. filmi Thor: Ragnarok bu haftayı da liderlikle bitirdi. 180m$ bütçeli filmin hasılatı bu hafta 650m$’a ulaşarak Marvel’ın gücünü bir kez daha kanıtladı. Thor bir milyar sınırına yaklaşır mı bilinmez ama kısa sürede 700m$’a yaklaşarak Disney’i gene ihya etti. Öte yandan haftanın yenilerinden Daddy’s Home 2 ilk filmin açılış hasılatını yakalayamadı. İlk film açılışı 38m$’la hasılatla yaparken 2. film 30m$’la yaptı. 2. filmin bütçesi 69m$. Daddy’s Home 2‘nun Mel Gibson’ın Signs‘dan beri en iyi açılışı yapan filmi olduğunu belirtelim.

Diğer devam filmi A Bad Moms Christmas ise 28m$’lık bütçesini çıkardı. Filmin toplam hasılatı şimdilik 46m$. Henüz iki filmin de üçüncü filmleri onaylanmadı. Haftanın diğer yeni filmi, bol yıldızlı Agatha Christie uyarlaması Murder on the Orient Express ise ABD’den 28m$ kazandırdı Fox’a. 55m$ bütçeli filmin hasılatı 85m$. Beklenenden düşük.