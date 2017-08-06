Bu hafta vizyona giren, 66 milyon dolar bütçeli The Dark Tower ilk üç gününde ABD’de 19.5 milyon dolar kazandırarak listenin liderliğini Dunkirk‘ten kaptı. Filmin ABD dışı hasılatı henüz açıklanmadı. Halle Berry’nin başrolünü üstlendiği Kidnap de ABD’de bu hafta vizyona girdi. Bütçesi açıklanmayan filmin ABD hasılatı 10 milyon dolar. Yılın en kötü eleştirilerini alan, 50 milyon dolar bütçeli animasyon film The Emoji Movie‘nin ABD hasılatı 50 milyon dolar oldu. Eleştirilere rağmen film bütçesini çıkarabildi. Dunkirk‘se üçüncü haftasında liderliği kaptırdı. Filmin toplam hasılatı 306 milyon dolara ulaştı. Dunkirk, Chris Nolan’ın ABD’de ve uluslararası alanda en çok hasılat elde eden 6. filmi durumunda. 372 milyon dolar kazandıran Batman Begins‘i geçecek mi zaman gösterecek.

Sadece 19 milyon dolara mal olan Girls Trip komedisi ise hasılatını 90 milyon dolara çıkararak stüdyosu Universal’ı sevindirdi. Son Spider-Man‘in hasılatı 651 milyon dolara, 30 milyon dolara mal olan Atomic Blonde‘ın hasılatı 41 milyon dolara (beklenenden düşük) ulaştı. Wonder Woman ise 793 milyon dolar kazandırarak en çok hasılat elde eden çizgi-roman uyarlamalarında 8. sıraya (7. sıradaki Spider-Man‘i geçecek, Captain America: Civil War ve Iron Man 3‘yi geçebilir), DC evreni listesinde ABD hasılatıyla 1. sıraya, tüm DC filmleri listesinde 3. sıraya yerleşti. Kısacası çok başarılı oldu. Çok kötü batan Valerian‘ın hasılatıysa 65 milyon dolara ulaştı. Filmin devam etmeyeceği kesin. Bigelow’un 34 milyon dolar bütçeli yeni filmi Detroit ise ABD’den sadece 7 milyon dolar kazanarak battı. ABD dışı hasılatı açıklanmadı.