Ağustosta ortalığı kasıp kavurması beklenen The Dark Tower 60 milyon dolarlık bütçesine karşılık 107m$ kazandırabilmişti 37 günde. The Dark Tower‘ın yapamadığını WB’nin 35m$’a mal olan filmi It yaptı ve sadece üç günde dünya çapında 179m$ kazandırarak hem The Dark Tower‘ı, hem de Stephen King’in eserlerinden uyarlanan diğer yapımları geçmeyi başardı. En çok hasılat elde eden King uyarlaması The Green Mile‘ı (ABD hasılatı 136, dünya hasılatı 286m$) bu hafta yerinden edeceği kesin. It‘in rüzgarı fazla kesilmezse çok geçmeden The Green Mile‘ı uluslararası arenada da geçecektir. Gelelim diğer filmlere. Reese Witherspoon’lu rom-kom filmi Home Again, ABD’de ilk üç gününde 9m$ kazandırdı.

30m$ bütçeli aksiyon komedisi The Hitman’s Bodyguard‘ın ABD hasılatıysa 64m$’a ulaştı. WB, It‘le coşarken korku filmleriyle de kazanmaya devam ediyor. 15m$ bütçeli Annabelle: Creation‘ın toplam hasılatı 280m$! On gün önce vizyona giren Tulip Fever kötü battı. Filmin on günlük toplam hasılatı sadece 4m$. Marvel/ABC dizisi Inhumans da 2.6m$ hasılatla yılın en kötü batışlarından birisine imzasını attı. Gösterime girdiğinde batan Valerian ise Uzakdoğu sayesinde bütçesini çıkardı, filmin toplam hasılatı 211m$’a ulaştı. Spider-Man‘in hasılatıysa Wonder Woman‘ı geçerek 823m$’a ulaştı. Wonder Woman‘ın şu anki hasılatı 816m$, ABD’de BvS‘yi geçerek en çok izlenen DCEU filmi oldu, uluslararası arenadaysa halen BvS‘nin gerisinde.

Gelelim Dunkirk‘e. 100m$ bütçeli filmin hasılatı 492m$. 500’e ulaşabilir ama Interstellar‘ı geçemeyeceği kesinleşti. 34m$ bütçeli Baby Driver’ın hasılatı 213m$’a ulaştı, devamı çekilecek. 40. yılı şerefine vizyona giren Close Encounters of the Third Kind iki haftada 2.8m$ kazandırdı, beklentiler daha fazla kazandırmasıydı. Terminator 2 3D bir milyon bile kazandırmadı, toplam hasılat 931 bin dolar.