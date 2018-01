90 milyon dolar bütçeyle çekilen Jumanji: Welcome to the Jungle, Sony’i ihya etmeye devam ediyor. Filmin hasılatı bugün, ABD’de 316m$’a, ABD dışında 450m$’a ulaştı. Toplamda 767m$ kazandıran film çoktan Justice League‘i, Thor: Ragnarok‘u, Logan‘ı geride bıraktı. Film bu hasılatıyla 2017’nin en çok izlenen 7. filmi oldu, 6. sıradaki It‘i de geçecektir. Öte yandan Jumanji, Skyfall‘u da geçip Sony’nin en çok hasılat elde eden 2. filmi oldu. Stüdyonun en çok hasılat elde eden ilk filmiyse Spider-Man serisi -ilk 4 sırada yer alıyor seri, 5. sırada Jumanji var-. Bu başarıdan sonra filmin devamı gelecektir. Bakalım Dwayne Johnson’lı Rampage filmi de Warner Bros.’u Sony’i sevindirdiği kadar sevindirebilecek mi.

Gelelim haftanın yenilerine. Militarist film 12 Strong, ABD’de ilk üç günde 16.5m$ kazandırdı. Gerard Butler’lı soygun filmi Den of Thieves 15m$ hasılatla yarışa başladı. İki filmin de bütçeleri ve ABD dışı hasılatları açıklanmadı. Spielberg’in 50m$ bütçeli filmi The Post‘un hasılatı 55m$’a, müzikal film The Greatest Showman‘in hasılatı 231m$’a, Liam Neeson’lı The Commuter‘ın hasılatı 36m$’a ulaştı. Scott’ın filmiyse neredeyse bir aylık vizyon sürecinde sadece 39m$ kazandırarak battı. Ödül sezonunun filmlerinden The Shape of Water 34, I, Tonya 14, Molly’s Game 24, Three Billboards… 43 ve Lady Bird 39 milyon dolar kazandırdılar.