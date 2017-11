DC’nin rakibi Marvel’ın son filmi Thor: Ragnarok‘un hasılatı bu haftanın sonunda 738m$’a ulaşırken cuma günü vizyona giren Justice League beklenenleri tam olarak veremedi. Filmin ABD’deki ilk üç gün hasılatı 96m$ oldu. Beklenti 100m$’dan fazla bir hasılatla başlamasıydı. Öte yandan diğer beş DC filminin hepsinin de ilk üç günde Justice League‘ten daha fazla kazandırmış olması da hayal kırıklığının diğer nedeni. Justice League, BvS‘den 70, Suicide Squad‘tan 37, Man of Steel‘den 32, Wonder Woman‘dan 7 milyon dolar daha az kazandırdı ilk üç günde ABD’de. Joss Whedon’ın yönettiği ek çekimlerle bütçesi 300m$’a yükselen filmin başarılı sayılması için 600m$ kazandırması gerekiyor. Yüksek ihtimalle birkaç haftaya bu hasılatı elde edecektir. Şimdilik filmin toplam hasılatı (ABD ve ABD dışı) 281m$. Batman, Superman, Flash, Aquaman, Wonder Woman’ı biraraya getiren filmin gişede DC’nin diğer filmlerinin gerisinde kalması, neredeyse Amazing Spider-Man 2 kadar kazandırması boxoffice yazarlarına göre felaket bir sonuç. Bu arada The Avengers filmi ilk üç günde 203m$ kazandırmıştı.

Bu haftanın yenilerinden Wonder (Julia Roberts’lı film) beklenenden fazla kazandırdı. Filmin hasılatı 27,5m$. Daddy’s Home 2‘nun hasılatıysa bu hafta 51m$’a ulaştı. 69m$’lık bütçesini halen çıkaramadı. Devamı çekilmeyecektir. Fakat yönetmen Sean Anders’la filmin başrolü Mark Wahlberg aynı stüdyoya (Paramount) 2018’de Instant Family adlı komedi filmini yapacaklar. Murder on the Orient Express ise bütçesini katladı. 55m$ bütçeli filmin hasılatı 120m$. Bağımsız film Lady Bird‘ün hasılatıysa 4 milyon dolara ulaştı, ki çok iyi bir sonuç bu. İlk üç günde ABD’de bekleneni veremeyen Justice League‘i Thor‘un yanı sıra haftaya Pixar’ın animasyonu Coco da uğraştıracak. Bakalım gelecek hafta ne kadar kazanacak.